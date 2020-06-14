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خالد أبو بكر يعرض فيديو لـ"أردوغان" يؤكد سعيه للسيطرة على بترول ليبيا

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:29 ص
أردوغان
أردوغان
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عبد الخالق صلاح
عرض خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يؤكد ويعلن خلاله السيطرة على آبار الغاز والبترول في ليبيا.


وخلال الفيديو الذى عرضه "أبو بكر، قال أردوغان، :"هناك مساعى مستمرة لتحرير مدينة سيرت.. مصراتة وأجزاء من سيرت تم تحريرها من قبل  حكومة الوفاق بقيادة السراج، بجانب مطار جفراء، والعمليات مستمرة في هذا المجال".


وأعلن أردوغان، خلال الفيديو،  : "هدفنا السيطرة على كامل محيط سيرت وتحرير المدنية هذه المناطق البترولية والآبار .. آبار الغاز الطبيعى موجودة في هذه المناطق وهذه العمليات تقوم بطريقة دقيقة ودقة فائقة".
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