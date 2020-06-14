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حوادث

حبس شقيقين يتاجران فى الهيروين والفودو بالمطرية

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:51 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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اسلام مقلد
قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شقيقين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الفودو والهيروين وفرد خرطوش بدائرة القسم.

أمرت النيابة بارسال عينة من المضبوطات الى المعم لالكيميائى لفحصها واعداد تقرير مفصل عنها.

كما امرت النيابة رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين السابق.

وكانت قد نجحت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة  عقب تقنين الإجراءات من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار فى المواد المخدرة وذلك على النحو التالى:
 
ضبط (شقيقين لهما معلومات) بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 2,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين المخدر وزنت 20 جرام - فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها .

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