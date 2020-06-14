فى بيان رسمي .. 29 ناديا تطالب الجبلاية بإلغاء دورى القسم الثاني

أصدر 29 ناديا بالقسم الثانى على رأسهم النجوم والترسانة وجمهورية شبين والسويس والمريخ وسيراميكا وتليفونات بنى سويف وسوهاج والزرقا والاعلاميين، بجانب عدد من أندية القسمين الثالث والرابع بيانا رسميا لتوضيح موقفهم قبل الاجتماع الذى ستعقده الاندية مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى فى مصر بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة.





وطالبت أندية القسم الثانى خلال البيان بالغاء دورى الممتاز "ب" هذا الموسم، وعدم تطبيق دورى المحترفين فى الموسم الجديد.





وجاء نص البيان كالآتى: " السيد المحترم / اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة_ بيان من الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، بعد تشاورات عدة وتواصل مستمر عبر التليفون ووسائط التواصل المتنوعة اتفقنا نحن الأندية أصحاب الشأن في تحديد مصير الموسم الكروى الحالي بكل ما يحيطه من ملابسات وظروف قاهرة رغم إرادة الجميع ودون تدخل اى طرف من اطراف المنظومة في ظل جائحة كورونا التي ضربت العالم كله..".





وتابع : "توصلنا الى ما يمثل الرغبة الأهم والمطلب الأكبر للغالبية العظمى من الأندية بما هو اقرب من الاجماع ويتمثل في النقاط التالية: 1- الغاء دورى هذا الموسم ضرورة ملحة وحتمية حيث لم يعد هناك اى مجال لاستئنافه سواء من استعدادات فنية او بدنية او إمكانات مالية او حتى قدرات بشرية في ظل حتمية التباعد الاجتماعى الذى لا زال خيارا اوحد امام الجميع فما بالك بفرق كرة القدم وعليه فلابد من التعامل في هذه النقط بمبدأ " الصحة اهم من كل شيء "





2 – لا نمانع ابدا من صعود أوائل المجموعات الى الدرجات الأعلى بما يضمن لهم حق كفاح الفترة التي انقضت من الموسم قبل التوقف





3 - التمسك بهبوط فريقين فقط الموسم القادم فى حالة المجموعة 12 فريق وهبوط ثلاث فرق بحد أقصى فى حالة المجموعة 14 أو 16 فريق





4 – رفض فكرة تطبيق دورى المحترفين الي مالا نهاية نظرا لعدم مناسبته لظروف الأندية المصرية الان ومستقبلا وضروره الحافظ علي شكل المسابقات كالآتي دوري ممتاز مجموعة واحدة ٣ مجموعات للممتاز ب ٩ مجموعات للدرجة الثالثة ٢٧ مجموعة للدرجة الرابعة مع صعود الأوائل دون ترقي



