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رياضة

أمين صندوق الترسانة: نرفض استمرار الدورى.. ولا نمانع صعود أوائل المجموعات ..فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:07 ص
صلاح عبدالفتاح، أمين
صلاح عبدالفتاح، أمين صندوق نادي الترسانة
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حسن العمدة
قال صلاح عبدالفتاح، أمين صندوق نادي الترسانة، إن ناديه عقد اجتماعا مع عدد من الأندية لتوضيح موقفهم قبل الاجتماع الذى سيعقد مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى فى مصر.

وأضاف أمين صندوق نادي الترسانة ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأندية تري إن إلغاء دورى هذا الموسم بات ضرورة ملحة وحتمية.


وأكد صلاح عبدالفتاح، أن الأندية لا نمانع أبدا من صعود أوائل المجموعات إلى الدرجات الأعلى، كما أنها ترفض فكرة تطبيق دورى المحترفين.


يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

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