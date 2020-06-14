أمين صندوق الترسانة: نرفض استمرار الدورى.. ولا نمانع صعود أوائل المجموعات ..فيديو

قال صلاح عبدالفتاح، أمين صندوق نادي الترسانة، إن ناديه عقد اجتماعا مع عدد من الأندية لتوضيح موقفهم قبل الاجتماع الذى سيعقد مع اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى فى مصر.





وأضاف أمين صندوق نادي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأندية تري إن إلغاء دورى هذا الموسم بات ضرورة ملحة وحتمية. أمين صندوق نادي الترسانة









وأكد صلاح عبدالفتاح، أن الأندية لا نمانع أبدا من صعود أوائل المجموعات إلى الدرجات الأعلى، كما أنها ترفض فكرة تطبيق دورى المحترفين.



