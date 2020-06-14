اللانسر والبيجو والـ128.. سيارات عشقها المصريون

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تعتبر سيارة الفيات 128 من أهم السيارات التي يعشقها ويفضلها المصريون، حيث ساهمت تلك السيارة في كتابة تاريخ مصر المعاصر فقد أصبحت سيارة كل المصريين في الربع الأخير من القرن العشرين.













أما بالنسبة للسيارة الأشهر عند المصريين هي مرسيدس من فئة E وظهرت هذه السيارة في السبعينات بعد الانفتاح الإقتصادي ثم ظهرت بعد ذلك المرسيدس التمساحة عام 1984 وفي التسعينات ظهرت المرسيدس الشبح من فئة " s" ثم المرسيدس الزلموكة ظهرت منذ عام 1995.





أما بالنسبة للسيارات الفرنسية سنجد سيارة أما بالنسبة للسيارات الفرنسية سنجد سيارة البيجو معشوقة المصريين وظهرت هذه السيارة في فترة السبعينات وحتى الأن يعشقها المصريون بكل مودليتها .



ومن أكثر السيارات التي يعشقها المصريين هي الهيونداي الفيرنا التى لاقت إقبالًا بين الشعب المصرى فى الفترة الأخيرة وحظت بشعبية كبيرة بين المصريين .



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ومن السيارات الكلاسيكية التي يعشقها المصريون وانتشرت بكل فئاتها في شوارع مصر خاصة وأنها قدمت العديد من الموديلات على اختلف أنواعها وأشكالها كما تشتهر باسم " عيون صفية " لتشابهها مع عيون الفنانة صفية العمري ، كما يوجد منها أنواع تشتهر باسم الكريستالة . ومن السيارات الكلاسيكية التي يعشقها المصريون وانتشرت بكل فئاتها في شوارع مصر خاصة وأنها قدمت العديد من الموديلات على اختلف أنواعها وأشكالها كما تشتهر باسم " عيون صفية " لتشابهها مع عيون الفنانة صفية العمري ، كما يوجد منها أنواع تشتهر باسم الكريستالة .





من أشهر السيارات أيضا هي



من أشهر السيارات أيضا هي رينو لاقت إقبالًا بين الشعب المصرى فى الفترة الأخيرة وحظيت بشعبية كبيرة بين المصريين منذ أواخر الستينات وحتى الآن خاصة من فئة الشباب كما أنها تستهلك القليل من البنزين ومريحة في الطريق خاصة في الشوارع الضيقة وعلى الطرق السريعة .