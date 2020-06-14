يحدث في شبين القناطر.. ضبط تشكيل عصابي لاتجاره في الهيروين

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شبين القناطر فى القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، أحيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.











وضبط بحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 270 جنيها و3 هواتف محمولة.



من ناحية أخرى تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط "عصام ش ت" عاطل، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.



وكانت نيابة طوخ قد أمرت بندب المعمل لفحص نشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى المركز لمعرفة أسباب نشوبه وحصر خسائر وتلفيات الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



وتلقى اللواء إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بنشوب حريق بمنزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد وخال من السكان بقرية كفر علوان التابعة لدائرة مركز طوخ.

