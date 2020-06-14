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حوادث

يحدث في شبين القناطر.. ضبط تشكيل عصابي لاتجاره في الهيروين

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شبين القناطر فى القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، أحيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.


تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من "محمد ع م" 41 سنة عاطل ومقيم نوي – دائرة المركز، و"محمد م ح"  27 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان، و"أشرف م س" 54 سنة عاطل ومقيم أبو المعاطي – دائرة المركز. 

وضبط بحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى 270 جنيها و3 هواتف محمولة.

من ناحية أخرى تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط "عصام ش ت" عاطل، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

وكانت نيابة طوخ قد أمرت بندب المعمل لفحص نشوب حريق داخل منزل بإحدى قرى المركز لمعرفة أسباب نشوبه وحصر خسائر وتلفيات الحريق، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بنشوب حريق بمنزل بالطوب اللبن مكون من طابق واحد وخال من السكان بقرية كفر علوان التابعة لدائرة مركز طوخ.
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