نجاة سائق حفار أثناء تنفيذ قرار إزالة مبنى مخالف من 7 طوابق ببنها

نجا سائق حفار تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية من الموت أثناء المشاركة فى حملة لتنفيذ قرار ازالة مبنى مخالف مكون من ٧ أدوار بمدينة بنها.

وفوجئ السائق بتناثر حطام المبنى اثناء انهياره وسقط بعض اجزائه على مقدمة الحفار المستخدم فى عملية الازالة فيما تم الاستعانة بلودرات الوحدة لازالة الحطام الخرسانى واخراج مقدمة الحفار والاطمئنان على صحة السائق.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد ترأس حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بالعاصمة بنها بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وقال محافظ القليوبية ان الحملة أسفرت عن إزالة مبني مخالف مكون من 7 طوابق خرسانيه علي مساحه 1680م2 مشيرا الى انه بلغ إجمالي الحالات التي جرى إزالتها خلال الفترة من يوم الأربعاء الماضي حتى اليوم السبت 7 مبان مخالفة على 6400 م2 جميعها بالمسلحات الخرسانية.

واكد الهجان أنه يتابع يوميا عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله مشددا على ضرورة استمرار الوحدات المحليه في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

وأشاد محافظ القليوبية بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية التى توفر الحماية الكاملة لحملات الإزالة التى يقوم بها الجهاز التنفيذى بالتنسيق مع مسئولى جهات الولايه.