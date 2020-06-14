على متنها ٢٨٣ مصريا.. وزير النقل يتابع وصول عبارة القاهرة إلى ميناء سفاجا قادمة من السعودية

تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير وصول العبارة القاهرة إلى ميناء سفاجا البحرى قادمة من ميناء ضبا السعودى مساء أمس، السبت، وعلى متنها 283 راكبا مصريا و66 سيارة.











ووجه الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والتسهيلات للركاب والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تمت زيادة عدد ضباط الجوازات ومفتشى الجمارك لسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والتفتيش والجمارك.









وقام فريق طبى متخصص بالصعود على متن السفينة ونهو إجراءات الفحص الطبي وإجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا على العائدين وطاقم السفينة، وتم تعقيم الأمتعة والسيارات على متن السفينة ومرور الركاب أثناء نزولهم من خلال بوابة تعقيم الأفراد.







