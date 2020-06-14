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برلمان

دينية البرلمان توافق على مشروع قانون الحكومة بشأن بيت الزكاة والصدقات

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:57 م
الدكتور أسامة العبد
الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية
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فريدة محمد
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذي يقضي بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة.

وجاء مشروع القانون فى مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:

وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى.


كما تستبدل كلمة ميلادي بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون.


ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:


الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه.
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