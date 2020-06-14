AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور - عدسة : كيرلس صلاح
تعتبر منطقة المقطم من أرقى المناطق في محافظ القاهرة، لكن لم تخلُ من مشاكل القمامة وانتشار التكاتك في جميع شوارعها، كما تعاني أيضا من شوارع غير صالحة لسير السيارات عليها، بسبب وجود تكسيرات في الشوارع والمطبات. 

واستغاث محمد مبروك أحد المواطنين بحديقة قبة الصخرة في منطقة المقطم، من انتشار القمامة في الشوارع الرئيسة والتي تعرقل حركة سير السيارات وعدم وجود صناديق لوضع القمامة بها والتي تؤدي إلى تجمع الكلاب الضالة عليها. 

واشتكى المواطن أشرف محمد قائلا: إنه يواجه صعوبة في السير بالشوارع منطقة معهد الجزيرة ومنطقة المركز القومى للامتحانات - شارع ١٧- سوق الزلزال بجوار الحى - كورنيش الهضبة الوسطى من منزل المقطم وحتى الحى الرابع بسبب تكسير الشوارع والحفر والمطبات والتي تتسبب في تلف السيارات. 

وأضاف أنه أصبح يوجد باعة جائلين في المنطقة والتي تتسبب في الزحام، ونخشى على أطفالنا من هذه الزحمة لتجنب انتقال العدوى أو أي فيروس إليهم. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التكاتك تحتل شوارع حدائق المعادي.. والأهالي: مش عارفين نمشي

ترشيحاتنا

دراسة بريطانية: ثلث وفيات كورونا من مرضى السكري

المستشار القانوني للأهلي: النيابة استدعت معلول وأزارو لسؤالهما عن مكافآت تركي آل الشيخ

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-6-2020 والقنوات الناقلة

خوفا من فيروس كورونا.. سكان منطقة الشيخ رضوان بالفيوم يستغيثون من انتشار الباعة الجائلين

الصحة: علاج محدد لفيروس كورونا خلال أسابيع وطرح اللقاح آخر العام.. فيديو

فضل قراءة خواتيم سورة البقرة وبركتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه اوبترا 2020 بعد تعديل أسعارها .. صور

شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور

6 علامات تستوجب الفحص .. أعراض التهاب البروستاتا