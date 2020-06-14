شوارع مكسرة وباعه جائلين.. معاناة أهالي قبة الصخرة بالمقطم.. فيديو وصور

تعتبر منطقة المقطم من أرقى المناطق في محافظ القاهرة، لكن لم تخلُ من مشاكل القمامة وانتشار التكاتك في جميع شوارعها، كما تعاني أيضا من شوارع غير صالحة لسير السيارات عليها، بسبب وجود تكسيرات في الشوارع والمطبات.
واستغاث محمد مبروك أحد المواطنين بحديقة قبة الصخرة في منطقة المقطم، من انتشار القمامة في الشوارع الرئيسة والتي تعرقل حركة سير السيارات وعدم وجود صناديق لوضع القمامة بها والتي تؤدي إلى تجمع الكلاب الضالة عليها.
واشتكى المواطن أشرف محمد قائلا: إنه يواجه صعوبة في السير بالشوارع منطقة معهد الجزيرة ومنطقة المركز القومى للامتحانات - شارع ١٧- سوق الزلزال بجوار الحى - كورنيش الهضبة الوسطى من منزل المقطم وحتى الحى الرابع بسبب تكسير الشوارع والحفر والمطبات والتي تتسبب في تلف السيارات.
وأضاف أنه أصبح يوجد باعة جائلين في المنطقة والتي تتسبب في الزحام، ونخشى على أطفالنا من هذه الزحمة لتجنب انتقال العدوى أو أي فيروس إليهم.