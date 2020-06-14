نائب: وزير الشباب نجح فى تنفيذ المشروعات الرياضية للبسطاء بعد نقلهم من العشوائيات

أشاد الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تفقد مشروع إنشاء مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات ومشروع إنشاء مركز شباب أهالينا بحي السلام ومعاينة الأعمال الإنشائية التى تم الانتهاء منها، ومدى استعدادهما للتشغيل والافتتاح الفترة المقبلة.









وقال "حسين"، فى بيان له أصدره اليوم، الأحد، إن المشروعات القومية الكبرى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى التى نفذها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف أنحاء البلاد لإسكان أهالينا البسطاء من قاطني المناطق العشوائية داخل مثل هذه المشروعات الحضارية تتطلب اكتمال جميع الخدمات بها، وفى مقدمتها الخدمات الرياضية حتى يمارس هؤلاء المواطنون من الشعب المصرى العظيم جميع أنواع اللعبات الرياضية للكبار والشباب والأطفال.









وأكد أن الدكتور أشرف صبحى نجح بكل كفاءة واقتدار وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى هذا الملف.









وكانت جولة الوزير داخل مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات شملت منطقة ملاعب كرة القدم بالأبعاد القانونية، والملاعب الخماسية، والملاعب المتعددة الأغراض، وحمام السباحة الأوليمبي وحمام السباحة التدريبي وحمام سباحة الأطفال، والمبنى الاجتماعي، وصالة الجيم، ويتم إنشاء المدينة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر.









وتفقد الوزير بمركز شباب أهالينا المبنى الإدارى، وحمام السباحة، والملاعب، وحديقة أطفال، والمحال التجارية.



