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حوادث

دون خسائر في الأرواح.. لجان شعبية بطنطا تنجح في إخماد نيران حريق سيارة ملاكي

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:22 م
اخماد نيران
اخماد نيران
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أحمد على

تمكنت اللجان الشعبية بطنطا بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية فى إخماد نيران حريق نشب بماتور سيارة ملاكي دون وقوع خسائر فى الأرواح، وجرى الدفع بسيارة مطافئ لإخماد نيران الحريق وتمت السيطرة على الموقف.


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وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا  من مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي شارع النحاس في مدينة طنطا بنشوب حريق داخل إحدى السيارات الملاكي خلال السير.


كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وقوات من الشرطة السرية والنظامية بالانتقال إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إطفاء، وجرت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال والمنازل المجاورة.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة  وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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