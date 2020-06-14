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20 ألف مواطن.. الهجرة تكشف إجمالى عدد العالقين العائدين منذ بداية جائحة كورونا.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:24 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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شيرين عادل
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه تم التواصل مع مختلف القنصليات المصرية فى جميع دول العالم لحصر عدد العالقين وبحث كيفية عودتهم إلى أرض الوطن.


وكشفت وزيرة الهجرة، خلال تقرير خاص ببرنامج "صباحك مصرى" والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن إعادة أكثر من 20 ألف مواطن عالق فى مختلف دول العالم منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن.


وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن الدولة تلقت في الفترة الأخيرة طلبات بالتبرع بأدوية تساعد فى الشفاء من فيروس كورونا عبر عدة شخصيات مختلفة من دول العالم.


وأوضحت وزيرة الهجرة أن مصر فتحت ذراعيها للتعاون والاستفادة من علمائها فى الخارج خلال الفترة الماضية.


يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، صرحت مؤخرا بأنه مع تطور أزمة فيروس كورونا برزت أزمة العالقين المصريين فى الخارج، سواء من الطلاب، والمسافرين للسياحة، والزيارات، وحضور المؤتمرات.
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