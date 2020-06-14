روسيا الأولى عالميا.. بوتين: نتقدم في تطوير الأسلحة الجديدة ولدينا معدات تفوق سرعة الصوت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، إن روسيا تقود العالم عندما يتعلق الأمر بتطوير أنواع جديدة من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.





وأضاف الرئيس الروسي في حديث بثته قناة روسية التلفزيونية الأولى، اليوم الأحد "نحن لا نقوم فقط بتحديث قوتنا العسكرية التقليدية، بل نطور أنظمة جديدة، وبهذا المعنى، يمكننا القول بثقة إننا رقم واحد في العالم اليوم".





وقال بوتين أيضًا إن الدول الأخرى قد تطور قريبًا أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.





وتابع: أقول هذا دائمًا ويمكنني الآن أن أكرر أن القوى العسكرية الرائدة في العالم سيكون لديها بالتأكيد نفس الأسلحة التي تمتلكها روسيا اليوم، أعني أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، ولكن حتى الآن منذ عام 2018، لم يكن لدى أحد مثل هذا السلاح.





واستطرد بوتين، قائلا: إن روسيا ستكون على الأرجح قادرة على الدفاع عن نفسها من أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت عندما تقوم دول أخرى بتطويرها.





واستدرك قائلا: "لكن أعتقد أنه يمكننا تقديم مفاجأة سارة لشركائنا بحقيقة أنه عندما يكون لديهم هذه الأسلحة، مع درجة عالية من الاحتمال، سيكون لدينا طريقة لمكافحة هذه الأسلحة، مضيفا أنه حتى الآن لا يوجد بلد لديه القدرة على إسقاط الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.





وعن تنافس روسيا وامريكا في مجال التسليح، قال الرئيس الروسي، إن "روسيا والولايات المتحدة تحافظان على التكافؤ التقريبي عندما يتعلق الأمر بتطوير مجمع الدفاع النووي، سواء من حيث ناقلات الطائرات أو عدد الرؤوس الحربية، لكن موسكو تتقدم في التقنيات الواعدة".



