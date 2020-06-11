AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بوتين ينبه أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
نبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي أمس الأربعاء، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت ممكن واستئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين.

وذكر الكرملين في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الرئيس بوتين بحث مع أردوغان الوضع في ليبيا، حيث أعرب عن قلقه حيال الاشتباكات المسلحة التي أسفرت عن سقوط ضحايا كثيرين وتسببت في خسائر فادحة في ليبيا.

وأكد بوتين ضرورة استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين بناء على قرارات مؤتمر برلين الدولي الذي عُقد في 19 يناير والذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 2510 وبناء على المبادرات الأخرى الرامية إلى التسوية السياسية والدبلوماسية للصراع.

وإلى جانب التركيز على الحاجة إلى فرض وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا في أقرب فرصة ودون شروط مسبقة، يشدد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510 على الالتزام بسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي الليبية.

Advertisements

ترشيحاتنا

الصحة: الكمامة الجراحية الأفضل لمواجهة كورونا والقطنية جيدة.. فيديو

أسرار ماما.. داليا مصطفى تنشر وصفات جديدة على إنستجرام

قناة الأهلي تدعم خالد الغندور بعد إصابة ابنته بـ كورونا.. والأخير يرد

عداد كورونا.. الصحة: 38284 مصابا .. 10289 حالة شفاء.. 1342 وفاة

أتقاضى راتبي من إعلام المصريين.. طارق يحيى: مش بطبل لرئيس الزمالك ..فيديو

بسام راضي: خطة تُدرس بشكل تدريجي لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض.. مُعلمة تقيم زفافها في الفصل مع التلاميذ

بالشراشيب.. درة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور