مطار القاهرة يستقبل 67 رحلة استثنائية.. ويسير 65 أخرى لنقل العالقين

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم، الأحد، نحو 67 رحلة طيران استثنائية ما بين ركاب وبضائع ورحلات دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 10 آلاف راكب مصري، فيما يغادر المطار أيضا نحو 65 رحلة جوية على متنها حوالي 12 ألف راكبا من جنسيات مختلفة من العالقين داخل مصر.









وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات الاستثنائية للعالقين القادمة على مدار ساعات اليوم، إلى القاهرة، سوف تكون من عدة دول منها؛ الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، في ظل بدأ فيه معدل التشغيل اليومي لرحلات الاستثناء من مطار القاهرة يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19.







