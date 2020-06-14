مطار القاهرة يستقبل 67 رحلة استثنائية.. ويسير 65 أخرى لنقل العالقين

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار ساعات اليوم، الأحد، نحو 67 رحلة طيران استثنائية ما بين ركاب وبضائع ورحلات دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 10 آلاف راكب مصري، فيما يغادر المطار أيضا نحو 65 رحلة جوية على متنها حوالي 12 ألف راكبا من جنسيات مختلفة من العالقين داخل مصر.
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلات الاستثنائية للعالقين القادمة على مدار ساعات اليوم، إلى القاهرة، سوف تكون من عدة دول منها؛ الكويت والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، في ظل بدأ فيه معدل التشغيل اليومي لرحلات الاستثناء من مطار القاهرة يرتفع بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية منذ تعليق حركة الطيران منتصف مارس الماضي بسبب جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد كوفيد 19.
ويخضع جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحى بالمطار، من خلال إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، قبل السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.