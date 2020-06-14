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أخبار البلد

لمخالفته ضوابط السلامة الصحية.. إيقاف نشاط أحد المنتجعات السياحية بالغردقة

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بإيقاف أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر عن مزاولة النشاط السياحي، وذلك لعدم التزام المنتجع باشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، والمقررة من الوزارة والمعتمدة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إيقاف ترخيص المدير المسئول عن إدارة هذا المنتجع. 

من جانبه أكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن الوزارة لن تسمح بأي تقصير أو عدم التزام ولو بسيط بأي من الضوابط لأي منشأة فندقية أو سياحية، وذلك حرصا من الوزارة على صحة العاملين والسائحين وكل النزلاء وسمعة البلاد السياحية. 



جدير بالذكر أن قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة كان قد أجرى تحقيقا موسعا أمس مع المسئولين بهذا المنتجع السياحي، وذلك بعد أن أثبتت عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلا جماعيا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص المنصوص عليها في اشتراطات تشغيل المنشآت. 
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