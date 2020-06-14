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رياضة

الزمالك يستقر على إبقاء الجهاز المعاون لكارتيرون

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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ملك موسى
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الابقاء على الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بالكامل في منصبه. 


يأتي هذا بعد التجديد للمدرب الفرنسي بالأمس لمدة موسم جديد.


وهذا بعدما أخطر المدير الفني مسؤولي القلعة البيضاء في جلسة التجديد بارتياحه بالعمل مع جميع أفراد الجهاز المعاون له في الفترة الماضية.

 
ويضم الجهاز المعاون لكارتيرون كل من سامي الشيشيني المدرب العام للفريق وأمير عبد العزيز المدرب المساعد وعمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى. وسيتم الاتفاق معهم على تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة
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