وزير السياحة: افتتاح ميدان التحرير والمتحف الكبير خلال شهرين.. فيديو

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن افتتاح ميدان التحرير ومتحف الحضارة والمتحف الكبير ومتحف كفر الشيخ وموكب المومياوات الملكية سيتم خلال الشهرين المقبلين، مشيرا إلى استعداد مصر لاستقبال السائحين ابتداء من شهر يوليو بضوابط عالميا، قائلا: «لا نتوقع طبعا قدوم آلاف السائحين».





تابع العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كل من يخالف الضوابط الإحترازية بشأن رحلات الطيران سيتم إغلاق نشاطه".





ولفت إلى أن الوزارة طالبت الفنادق بشغيل نسبة 50% من العاملين والاجازات كل 60 يوم عمل، والالتزام بفترة حجر صحى للعامل قبل سفره ورجوعه، مع دورات تدريبية حول الفيروس والوقاية، وتقليص عدد العاملين فى السكن الخاص بهم.





وأكد أن كل مدير فندق سيوقع على اقرار بالالتزام بالضوابط وسيتم الغاء ترخيص عمله مع الفندق المخالف للضوابط مشددا على انه لا تهاون فى المخالفات لأنها تمس سمعة المقصد السياحى المصرى.



