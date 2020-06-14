20 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5 بميت غمر في الدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية فى بيان له مساء اليوم الأحد ، عن تسجيل 20 حالة اصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد بنطاق المركز والمدينة، ليصبح عدد الإصابات الإيجابية لفيروس كورونا في مركز ومدينة ميت غمر منذ بداية الأزمة حتى الآن الى 88 حالة.





واضاف الدكتور أحمد الطوبجي، ن الحالات الثلاثه الأولى مقيمه بأتميده وهي لشاب ٤٥ عاما ورجل ٤٩ عاما و شاب ٤٠ عاما والحالات الثلاث التاليه مقيمه بكفر الشيخ هلال لرجل ٥٣ عاما ورجل ٥٥ عاما و سيده ٦٠ عاما .





والحالات الاربعه التاليه مقيمه بمدينة ميت غمر وهي لسيده ٥٠ عاما و رجل ٧٠ عاما و رجل ٦٢ عاما و سيده ٤٥ عاما وحالتين مقيمتان بالرحمانيه لرجل ٦٧ عاما و سيده ٦٢ عاما وحالة لرجل ٦٨ عاما ومقيم بقرية سنتماي ورجل ٥١ عاما مقيم بقرية كفر بهيده ورجل ٥٦ عاما مقيمه بصهرجت الكبرى وسيده ٥٨ عاما مقيمه سيده ٥٨ عاما مقيمه بكوم النور ورجل ٥٣ عاما مقيم بقرية كفر الهجرسي و سيده ٤٩ عاما مقيمه بقرية هلا وسيده ٥٨ عاما مقيمه بقرية سرنجا و سيده ٤٩ عاما مقيمه بقرية الدبونيه".





واشار الى انه تم تأكد سلبية وسلامة التحاليل الخاصه بسيده ٥٤ عاما و سيده ٧٥ عاما من ميت محسن و رجل ٤٩ عاما من ميت يعيش و رجل ٦٤ عاما و رجل ٦٦ عاما من سنتماي وشاب ٤٢ عاما من كوم النور و شاب ٤٥ عاما ورجل ٥٥ عاما من ميت غمر و شاب ٤٢ عاما من اتميده و رجل ٥٠ سنه من سرنجا مضيفا أنه تم شفاء وتعافي خمس حالات وهي طبيب ٥٦ عاما من ميت غمر ورجل ٦٠ عاما من ابونبهان وطبيب ٥١ عاما من دقادوس و شاب ٢١ عاما من ميت غمر و شابه ١٧ عاما من ميت غمر كما تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة وهي سيده ٥٨ عاما مقيمه بكوم النور ورجل ٦٨ عاما من سنتماي و رجل ٦٤ عاما من اتميده.



