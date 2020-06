محامي عائلة جورج فلويد ينشر لقطات جديد للواقعة.. شاهد

اقرأ أيضا:

ويظهر في المقطع مجموعة من المارة تتوسل إلى رجال الشرطة بترك الرجل وإنقاذه، بينما يواصل الضابط المتهم بقتل فلويد الضغط على رقبته، ولا يبالي الضابط الآخر لصراخ فلويد.

ودخل المارة في جدال مع رجال الشرطة معربين عن غضبهم مما حدث بل توسلوا إليهم لترك فلويد، إلى أن جائت سيارة الإسعاف تنقله جثة هامدة.

وأثارت واقعة مقتل فلويد غضب الأمريكيين واحتجاجات في مختلف الولايات ضد عنصرية الشرطة ووحشيتها ضد "السود"، وامتدت الأصوات الغاضبة إلى بلدان أخرى في أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا.

NEW VIDEO OF #GEORGEFLOYD’S MURDER! Beyond disturbing, even harder to watch than the 1st video. “You’re going to let him kill that man in front of you?” Thao stood guard as Chauvin KILLED George ... while bystanders tried to save his life (Full video: https://t.co/bog11TZcDt) pic.twitter.com/coNI2oIb8l