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أخبار العالم

محامي عائلة جورج فلويد ينشر لقطات جديد للواقعة.. شاهد

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:00 م
لقطات جديدة لحظة
لقطات جديدة لحظة الاعتداء على جورج فلويد
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قسم الخارجي
نشر محامي عائلة جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الافريقية، والذي قتل على يد شرطة مدينة منيابوليس، لقطات جديدة للواقعة الذي هزت جميع الولايات الأمريكية.

وقال بين كرامب محامي عائلة جورج فلويد إن مشاهدة هذا المقطع "أصعب من الأول"، حيث تظهر فيه التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء والتصوير عن قرب.

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ويظهر في المقطع مجموعة من المارة تتوسل إلى رجال الشرطة بترك الرجل وإنقاذه، بينما يواصل الضابط المتهم بقتل فلويد الضغط على رقبته، ولا يبالي الضابط الآخر لصراخ فلويد.

ودخل المارة في جدال مع رجال الشرطة معربين عن غضبهم مما حدث بل توسلوا إليهم لترك فلويد، إلى أن جائت سيارة الإسعاف تنقله جثة هامدة.

وأثارت واقعة مقتل فلويد غضب الأمريكيين واحتجاجات في مختلف الولايات ضد عنصرية الشرطة ووحشيتها ضد "السود"، وامتدت الأصوات الغاضبة إلى بلدان أخرى في أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا.
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