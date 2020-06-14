مقتل جورج فلويد جديد في أمريكا.. وقبول استقالة قائدة شرطة أتلانتا.. فيديو

أعلنت قائدة شرطة مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، استقالتها بعد مقتل رجل أسود جديد على يد رجل شرطة.





وبحسب "بي بي إس" الأمريكية، أعلنت عمدة أتلانتا كيشا لانس، أنها قبلت استقالة قائدة الشرطة في المدينة إريكا شيلدز على خلفية الواقعة.





ونقلت القناة عن فيك رينولدز مدير مكتب التحقيقات بولاية جيورجيا قوله إن الشرطة استدعيت إلى مطعم بناء على شكوى مفادها أن رجلًا كان نائمًا في سيارة كانت تسد طريق المرور أثناء انتظار الزبائن في الطابور.





وأصيب المواطن ريشارد بروكس، 27 عاما، برصاصة قاتلة ، فيما وصل مقطع فيديو يوثق الواقعة بواسطة شهود عيان إلى مكتب التحقيقات، وويقال إنه ضرب بالنار في ظهره 3 مرات.





واَضافت القناة أن متظاهرين تجمعوا في مكان إطلاق النار ومناطق أخرى بمدينة اتلانتا احتجاجا على قتل بروكس.





وتشتعل التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة وعدد من العواصم في العالم، على خلفية مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية،جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض، ليوصف بروكس في الوقت الحالي باعتباره جورج فلويد ثان.