وكيل تعليم المنوفية: قبول 100 اعتذار عن أعمال الثانوية و64 طلب التحاق.. شاهد

قال احمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم ب محافظة المنوفية، أنه تم تخصيص 3 مدارس هي مدرسة السلام ومدرسة التجارة والمدرسة التجريبية وفتح فصولها لاستقبال مئات الطلبات مع بدء اليوم الاول لتقديم طلبات الاعتذار للمعلمين عن آعمال الثانوية العامة.





وأوضح :تم اعطاؤهم ارقاما للانتظار ومنعا للزحام ولكن رفض البعض منهم الانتظار وتكدسوا امام اللجنة.

وأضاف، في تصريح خاص، لصدى البلد، أن اللجنة قادمة من القاهرة ومكونة من 4 اشخاص وتم تخصيص 3 منافذ لهم ولا دخل لمديرية المنوفية في فحص الطلبات حيث أن اللجنة من الادارة العامة للامتحانات.





وأشار، إلي أن هناك ضغطا كبيرا علي اللجنة حيث طالبت المديرية بزيادة اعداد افراد اللجنة او امدادهم بعاملين في تعليم المنوفية ولكن الطلب تم رفعه لادارة الامتحانات للنظر.

وتابع، أنه تم قبول 100 طلب اعتذار و64 طلبا للانضمام للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة، موضحا انه يتم قبول الطلبات والاعتذرات المطابقة لشروط الاستثناء .

وأكد أن الاعتذرات ممتده الي يوم الثلاثاء المقبل وسيتم وسيتم قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وطبقًا لمستندات معتمدة.

وأشار، إلي ان قبول الاعتذارات محدد بشروط منها قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية، إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك)، العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية)، نسبة عجز 5%، وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد)، وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد)، وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام)، الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل)، ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط)، الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.





وساد الزحام امام لجنة قبول الاعتذرات للمراقبة في امتحانات الثانوية العامه في محافظة المنوفية، حيث توافد عشرات المدرسين بمدرسة مصطفي فوزى زين الدين الابتدائية امام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، رغم التحذيرات من الزحام خوفا من فيروس كورونا المستجد.