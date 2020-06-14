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إعلامي يطالب بتوثيق مناقشات البرلمان.. وينتقد تعديلات الحصانة: إفراط شديد

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عادل نصار
أثنى خالد أبو بكر، بجلسة مجلس النواب، حول قانون المجلس، وموافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مطالبًا بتوثيق موسع يخرج للإعلام عنن هذه الجلسات.


وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، : "هذا نهج جيد وحرية أكثر ونطالب بمزيد من اتساع الصدر.. ويجب أن نستغل مناقشة هذه القوانين كي يكون واقع نستمتع به في بلدنا".


وعلق أبو بكر، على المادة (32) والتي تنص: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

وقال : "دا توسع زيادة، فالإعلام له رأي.. ويمكننى أن انتقد البرلمان والأحزاب والتشريع وهذا حق لى، ولكن له احترمه.. ولكن ما تضمنه المادة زيادة، فنحن نعاني من الحصانة خلال الخمس السنوات..  تقوم توسع مفهوم الحصانة؟.. ليه التوسع ده. إفراط شديد في مفهوم الحصانة.. القانون يجب أن يحمى النائب وليس تصرفات النائب المجرمة".

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