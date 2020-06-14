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النتائج مبشرة.. أستاذ فيروسات بالمركز القومي للبحوث يكشف التفاصيل البحثية لأول علاج لكورونا في مصر .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:57 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن باحثي المركز القومي للبحوث يعملون بكل بجدية وقريبا سيكون هناك نتائج مبشرة للوصول إلى علاج لفيروس كورونا ولكن الأمر له إجراءات ورقية وموافقات وتجارب يجب ان تتم بأكملها.


وأضاف محمد أحمد علي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم، أن المركز القومي للبحوث يعمل علي إيجاد علاج لفيروس كورونا كأي دولة أخرى والنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن مبشرة.


وأوضح أن البحوث العلمية هي التي نعمل عليها كمصادر علمية لنا ونعتمد عليها، أما المقالات التي تنشر لا نعمل عليها ولا تعتبر مصادر.


وأشار إلى أن اللقاح الذي يستخدم لعلاج فيروس كورونا يجب ان ينتج في أكثر من دولة لأنه ليس هناك دولة تستطيع ان تنتج علاجا للعالم أجمع.


وأكد أن وجود لقاح لدينا يحررنا من قيود كثيرة مؤكدا علي ان وجود التكنولوجيا في مصر يساعدها علي مقابلة ومواجهة أى وباء.


وأشار الى اننا نعمل في جميع الاتجاهات في مجال الدواء ومجال اللقاح ووصلنا الى مستوى متقدم.
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