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تعليم

تاريخ من العطاء العلمي.. قصة إنشاء المركز القومي للبحوث

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:02 ص
المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث
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نهلة الشربيني
تأسس المركز القومي للبحوث على عدة مراحل حيث كانت بدايتها بصدر مرسوم لإنشاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث وذلك عام  ٢ نوفمبر ١٩٣٩، والذي عمل على التنسيق بين معامل الكيمياء في وزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي وايضا وزارة الزراعة ومصلحة السكة الحديد، وذلك حتى عام  ١٩٤٥ حيث صدر مرسوم بتعيين أعضاء مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث وذلك برئاسة الدكتور علي إبراهيم.


وفي عام ١٩٤٧، تم تعيين الدكتور أحمد زكي، مديرا لمجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث بدرجة وكيل وزارة، بينا عام ١٩٤٨، تم التعاقد علي تأجير مقر مؤقت للمجلس بالمنزل رقم ٥ شارع السلطان حسين خلف مجمع التحرير حاليا.

كما تم إنشاء ٥ أقسام بالمجلس، وهما العلوم والطب و العلوم السياسية والأدب ، بالإضافة إلى شعبة الفنون الجميلة، بينما في عام ١٩٤٧ خصص ١٠ ألف جنيه كميزانية لنفقات المجلس، وفي عام ١٩٥٠ تم العمل على إنشاء متهمين للبحوث الصناعية والكميائية ولبحوث الطبيعيات، حيث تم رفضه من قبل الحكومة.

وتم أيضا تخصيص ٢٥٣ ألف جنيه لشراء أرض من وزارة الأوقاف في الدقي لبناء المعهد، وفي ١٩٥٣ صدر القانون رقم ٥٣٣ بدمج مجلس فؤاد الأول في المجلس الدائم الخاص بتنمية الإنتاج القومي، وذلك لدعم الاقتصاد القومي.

 
وفي ١٩٥٦ صدر القانون رقم ٢٤٣ يخص إعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث والذي أعيد إليه استقلاليته ليكون تابعا لرئاسة مجلس الوزراء، وتم خين ذلك تغير اسم المعهد القومي للبحوث إلي المركز القومي للبحوث.
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