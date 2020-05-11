معلومات مسلية في رمضان| تعرف على حكاية أول عالمة ذرة مصرية

عرف عنها النبوغ المتزايد منذ الصغر وكانت أول معيدة بكلية العلوم بجامعة فؤاد الأول .. سميرة موسى أو ميس كورى الشرق كما لقبت فهي اول عالمة ذرة مصرية ولدت في محافظة الغربية عام 1917 ، وتعلمت القرأة والكتابة ، واستطاعت أن تحفظ القران الكريم.





استطاعت سميرة موسى ان تحصل علي العديد من الجوائز بالمراحل التعليمية كما حازت على شهادة التوجيهية عام 1935، وعند دخولها الجامعة وقع اختيارها علي كلية العلوم رغم قدرتها وتأهلها للالتحاق بكليات أخرى .

















سميرة موسى كان لها شأن كبير حتى أن قرار تعيينها اجتمع من أجله مجلس الوزراء، وساعدها تطورها في مجالها بأن تكون هي المصرية الوحيدة التي تستطيع أن تزور معامل الذرة السرية فى الولايات المتحدة الأمريكية





استطاعت أن تحصل على الماجستير فى موضوع التواصل الحرارى للغازات، ومن بعدها توجهت في بعثة إلى بريطانيا لتدرس الإشعاع النووى، وتحصل على الدكتوراه فى الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة.





تمكنت سميرة موسى خلال دراساتها المتنوعة من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون فى متناول الجميع، ولكن لم تدون الكتب العلمية العربية الأبحاث التى توصلت إليها.

















أسست هيئة الطاقة الذرية حيث حرصت على إيفاد البعثات للتخصص فى علوم الذرة، وكانت أول من تدعو إلى التسليح النووي، وسافرت بعد ذلك إلى بريطانيا ثم إلى أمريكا لتدرس فى جامعة "أوكردج" بولاية تنيسى الأمريكية، حيث تلقت العديد من العروض للبقاء في امريكا إلا أنها رفضت.







