اللواء ممدوح مقلد: "خلال إصابتى بكورونا فكرت أننى هموت ويحرقوا جثتى"

قال اللواء ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن أصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بسبب سخريته من الفيروس القاتل وتعامله العفوى خلال بداية الجائحة، وتابع:"كنت بتعامل مع الأمر بشكل عفوى ورايح جى.. وكورونا كان مسار للسخرية بينا وبين بعض وكنا بنتريق على البعض ..وده كلام كان فيه شئ من الاستهانة غير العادية".





وأضاف "مقلد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج " التاسعة "، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن استهانته بفيروس كورونا جعلته يصاب به، ومن ثم ينقل المرض إلى زوجته وأبنه، وتابع:"وأبنى نقل العدوى لزوجته وولديه..وندمت ندم شديد من صعوبة الموقف وألم المرض".

وأعرب عن حزنه الشديد، تجاه الفترة الماضية خلال حمله للفيروس، لدرجة دعته إلى التفكير فى الموت، والاعتقاد بأن جثته سوف تحرق، وتابع:" عشت فى جو أنى هموت وهيحرقوا جثتى ..ربنا لا يقدره على حد"، مناشدًا الجميع عدم الاستخفاف بفيروس كورونا، واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها.

وأكد "مقلد"، أن تماثل للشفاء وزوجته وابنه وحفيده ، ولكن مازالت زوجة أبنه وطفلها الرضيع يحملان الفيروس إلى الآن، وتابع:"أنا ندمان بما يرضى الله ..ولابد أن نستفيد مما حدث"، مشيدًا بالعلاج المنزلى الذى اتبعه، مضيفًا:"العلاج المنزلى أفضل خطوة أنا عملتها خلال مرضى



