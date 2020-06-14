زيدان يكشف حالة رباعي ريال مدريد المصابين أمام إيبار ويؤكد: تراخينا قليلا الشوط الثاني





وكان نادي ريال مدريد ، قد فاز اليوم الأحد، على ضيفه نادي إيبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أولى مباريات اللوس بلانكوس بعد عودة الدوري الإسباني من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"أعجبني الأداء في الشوط الأول، لقد كان جيدًا جدً، ضغطنا بشكل محكم، في الشوط الثاني هبط مستوانا وتراخينا بعض الشي."





وأضاف:"نعلم أن الوضع الحالي صعب، كما أننا سنلعب بدون جمهور حتى نهاية الموسم، لكنهم لاعبون أبطال وسيتأقلمون مع الوضع الراهن، علينا أن نركز فقط في بقية المباريات."





وتحدث زيدان عن عدم تسجيل خط الهجوم لأي أهداف في مباراة اليوم معلقًا:"لست قلقًا، لدينا لاعبون كبار قادرون على صنع الفارق، هازارد كاد أن يسجل لكنه منح الكرة لسيرجيو الذي سجلها بدوره، كل لاعب في الفريق مهم وسنستخدمه، والأمر ينطبق على بيل أيضًا".





وعن إصابات الفريق في مباراة اليوم، قال زيدان:"كان علينا إجراء تبديلات اضطرارية، كارفخال تعرض لالتواء في الكاحل، وشعر راموس ببعض الآلام، بينما لم يلعب هازارد منذ مدة طويلة وكان لابد من إراحته، ومارسيلو أكمل المباراة بدون مشاكل."



