AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيدان يكشف حالة رباعي ريال مدريد المصابين أمام إيبار ويؤكد: تراخينا قليلا الشوط الثاني

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
عبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه اليوم على نظيره نادي إيبار، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني"لا ليجا".

وكان نادي ريال مدريد، قد فاز اليوم الأحد، على ضيفه نادي إيبار، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أولى مباريات اللوس بلانكوس بعد عودة الدوري الإسباني من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:"أعجبني الأداء في الشوط الأول، لقد كان جيدًا جدً، ضغطنا بشكل محكم، في الشوط الثاني هبط مستوانا وتراخينا بعض الشي."

وأضاف:"نعلم أن الوضع الحالي صعب، كما أننا سنلعب بدون جمهور حتى نهاية الموسم، لكنهم لاعبون أبطال وسيتأقلمون مع الوضع الراهن، علينا أن نركز فقط في بقية المباريات."

وتحدث زيدان عن عدم تسجيل خط الهجوم لأي أهداف في مباراة اليوم معلقًا:"لست قلقًا، لدينا لاعبون كبار قادرون على صنع الفارق، هازارد كاد أن يسجل لكنه منح الكرة لسيرجيو الذي سجلها بدوره، كل لاعب في الفريق مهم وسنستخدمه، والأمر ينطبق على بيل أيضًا".

وعن إصابات الفريق في مباراة اليوم، قال زيدان:"كان علينا إجراء تبديلات اضطرارية، كارفخال تعرض لالتواء في الكاحل، وشعر راموس ببعض الآلام، بينما لم يلعب هازارد منذ مدة طويلة وكان لابد من إراحته، ومارسيلو أكمل المباراة بدون مشاكل."

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل ريال مدريد أمام إيبار في الدوري الإسباني .. هازارد وبنزيما يقودان الهجوم

توني كروس يتقدم لـ ريال مدريد بهدف مباغت في شباك إيبار

مارسيلو يضيف الهدف الثالث لـ ريال مدريد في شباك إيبار..فيديو

ريال مدريد يكشر عن أنيابه ويتقدم على إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني.. فيديو

إيبار يقلص الفارق أمام ريال مدريد بهدف من خطأ فادح لـ كورتوا.. فيديو

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يعود بقوة ويفوز على إيبار بثلاثية مقابل هدف |فيديو

ترشيحاتنا

بتيشيرت سمبا .. منة فضالي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

بسبب إصابة والد موظف بـ كورونا.. فودافون تغلق أحد فروعها للتعقيم

تفاصيل غامضة في واقعة انتحار سوشانت سينج راجبوت نجم بوليوود

حكم ضرب الزوجة لزوجها للدفاع عن نفسها.. 10 أمور يجب أن تعرفها

عالم وبائيات يحسم موعد الموجة الثانية لـ فيروس كورونا

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

AdvertisementS

إصابة راموس وهازارد ومارسيلو وكارفخال مع ريال مدريد أمام إيبار

أخبار النادي الأهلي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر.. الحصول على توقيع طاهر محمد.. بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي النادي والزمالك لاتفاق محايد

بعد وصلة ردح طويلة بينهما.. شوبير يعلن توصل قناتي الأهلي والزمالك لاتفاق محايد

رئيس لجنة الحكام يعلن إصابة ٢ من طاقم منطقة الجيزة بفيروس كورونا.. فيديو

الجزيرة الإماراتي يرد على أنباء تعاقده مع فايلر مدرب الأهلي

لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي تنصف الأهلي وتحذر الصفاقسي بسبب أجايي

الأهلي يحتل المركز 62 عالميًا والأول أفريقياً في تصنيف الأندية.. والزمالك الـ 203 دولياً

سيف زاهر عن رحيل فايلر: لم ينجح مع الأهلي حتى الآن.. فيديو

وزيرا الشباب والإعلام يعلنان تفاصيل عودة النشاط الرياضى.. غدا

تقرير مغربي.. تضارب الأنباء حول رحيل فايلر عن الأهلي وزوجته كلمة السر

بعد أنباء توقيعه للأهلي .. تفاصيل مدة عقد طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب

الأهلي يحصل على توقيع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب ويبدأ إجراءات ضمه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. 5 وصفات طبيعية لعلاج آلام الدورة الشهرية

بعد تصدرها التريند.. 5 صور تبرز جمال أصالة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأبيض؟