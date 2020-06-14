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رياضة

زيدان يخوض مباراته التدريبية الـ 200 مع ريال مدريد أمام إيبار.. أسطورة بأرقام قياسية

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يستضيف نادي ريال مدريد، نظيره نادي إيبار، بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني"الليجا".

وتعد المباراة هي الأولى لنادي ريال مدريد بعد توقف الحياة بالنسبة لعالم الساحرة المستديرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودةالدوري الإسباني مجددًا يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام 3 أشهر كاملة.

ويخوض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، مباراته التدريبية رقم 200 على دفة قيادة الفريق الملكي في جميع المسابقات أمام إيبار اليوم الأحد.

وبقيادته لنادي ريال مدريد في مباراة اليوم، سيصبح زيدان ثالث مدرب فقط في تاريخ نادي ريال مدريد الذي يصل لهذا العدد من المباريات على مقعد المدير الفني، حيث سبقه في ذلك الإنجاز مدربان فقط وهما فيسنتي ديل بوسكي وميجيل مونيز.

ويعد زيدان من أنجح المدربين الفنيين في تاريخ نادي ريال مدريد والساحرة المستديرة رغم بدئه لعالم التدريب منذ 4 سنوات ونصف فقط، حيث حقق زيزو مع الريال 9 بطولات بين أعوام 2016 وحتى عام 2018، ثم بطولة مطلع هذا العام كانت السوبر الإسباني الذي أقيم بالسعودية، أي أنه يحقق كل 20 خاضها مع الريال بطولة وهو رقم قياسي لم يحققه غيره من المدربين.

زيدان استطاع مع ريال مدريد السيطرة على لقب دوري أبطال أوروبا 3 أعوام متتالية 2016، 2017، 2018 وهو إنجاز قياسي لم يحقق مدربه غيره أو نادي غير ريال مدريد، لكنه قرر الرحيل عن صفوف الميرنجي بنهاية موسم 2017-2018، قبل أن يعود ليصبح ربان السفينة المدريدية مرة أخرى العام الماضي.

ويملك زيدان نسبة انتصارات ساحقة وصلت لـ 66% من مبارياته التي خاضها كمدرب مع ريال مدريد، حيث حقق مع الريال الفوز في 131 مباراة، وتعادل في 42 مباراة، وخسر 26 آخرين.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الملعب البديل لنادي ريال مدريد، والذي سيلعب عليه باقي مبارياته الداخلية حتى نهاية الدوري الإسباني، بسبب أعمال التجديدات في ملعبه الأساسي سانتياجو برنابيو.

ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل نادي إيبار المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.
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