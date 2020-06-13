زيدان يحدد موقف مشاركة هازارد مع ريال مدريد أمام إيبار

المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن موقف البلجيكي إيدين هازارد من المشاركة أمام إيبار غدا الأحد، في الجولة الـ 28 بالدوري الإسباني. كشف الفرنسي زين الدين زيدان





وقال زيدان خلال مؤتمر صحافي الذي سبق المباراة: "لا أحب اللعب دون جمهور، ولكن هذا هو الوضع الحالي يجب أن نتكيف، نحن نحترم ما يخبروننا به، لن يسلب أي حلم للعب، سنقدم كل شيء في الملعب وكذلك مع الجمهور".





وعن عودة إيدين هازارد وغياب لوكا يوفيتش، أضاف: "سعيد لمشاهدة هازارد يعود مجددًا بأفضل الأحوال بدنيًا، ولكن للأسف أصيب يوفيتش في البيت، إنه خبرًا سيئًا، وسنرى إذا ما كان يستطيع العودة قبل نهاية الموسم".





وعن اللعب بعد برشلونة، قال زيدان: "يمكننا أيضًا التحدث عن بقية الفرق، نحن نتكيف مع الوضع، لدينا عادة اللعب كل ثلاثة أيام، ليس هناك أعذار".





وعن قاعدة التغييرات الخمسة في المباراة، قال: "أنا لا أفكر في ذلك، إنها معايير مختلفة وعلينا التكيف، هناك 5 تغييرات، وإذا كانت هناك 7 سنتكيف عليها أيضًا، نحن نعيش في لحظة غريبة، أننا سعداء ومستعدون لكل شيء".





وعن هازارد وأسينسيو، قال "زيزو": "سيكونون معنا، هم متاحون وهذه أخبار جيدة".



