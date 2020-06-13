هازارد على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – ميندي – هيرنانديز.

خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – رودريجيز – إيسكو.

خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس – رودريجو.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي: