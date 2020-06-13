هازارد على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة إيبار في الدوري الإسباني

أعلن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستواجه إيبار، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة عودة الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو، بينما سيغيب كل من لوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش، وماريانو دياز، وناتشو فرنانديز للإصابة.
وشهدت القائمة عودة الثنائي إيدين هازارد وماركو أسينسيو، بينما سيغيب كل من لوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش، وماريانو دياز، وناتشو فرنانديز للإصابة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – ميندي – هيرنانديز.
خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – رودريجيز – إيسكو.
خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس – رودريجو.
ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.
حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.
خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – راموس – فاران – مارسيلو – ميندي – هيرنانديز.
خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – رودريجيز – إيسكو.
خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – أسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس – رودريجو.
ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، متأخرًا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.