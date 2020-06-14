ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وإيبار

ونظيره نادي إيبار، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعد المباراة هي الأولى لنادي ريال مدريد بعد توقف المنافسات في عالم الساحرة المستديرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد عودة الدوري الإسباني مجددًا يوم الخميس الماضي بعد انقطاع دام 3 أشهر كاملة.









في حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: داني كارفخال - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو





خط الوسط: كاسميرو - توني كروس - لوكا مودريتش





خط الهجوم: رودريجو - إيدين هازارد - كريم بنزيما





وتنطلق المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، الملعب البديل لنادي ريال مدريد، والذي سيلعب عليه باقي مبارياته الداخلية حتى نهاية الدوري الإسباني، بسبب أعمال التجديدات في ملعبه الأساسي سانتياجو برنابيو.





ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بينما يحتل نادي إيبار المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.