موعد مباراة ريال مدريد وإيبار في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره إيبار، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الإسباني





ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.





وتًنقل المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و3، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.





وتعد هذه المباراة هي الأولى لريال مدريد ، بعد عودة النشاط الرياضي في إسبانيا، وتوقف دام لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني، برصيد 56 نقطة، متأخرًا بفارق 5 نقاط عن برشلونة، بينما يأتي إيبار في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.









