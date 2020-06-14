بسبب ميسي.. مشجع يقتحم مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

بدأت الأحداث المثيرة مبكراََ مع عودة الدوري الإسباني ، في المباراة الأولى لفريق برشلونة أمام منافسه ريال مايوركا.





اقتحم أحد المشجعين، ملعب مباراة برشلونة وريال مايوركا، الجارية في الدوري الإسباني





وتدخلت قوات الأمن للقبض على المشجع، الذي تواجد بالملعب الخالي من الجماهير.









واجتاح مشجع الملعب في اللقاء الذي يقام دون جمهور ليلتقط سيلفي مع ميسي في الدقيقة 53 وغادر الملعب بعد إخراجه من الأمن.





وتقام هذه المباراة خلف أبواب مغلقة دون حضور جماهيري، في ظل تفشي وباء كورونا.



