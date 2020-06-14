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منوعات

مشهد مرعب.. تمساح يجر رجلا من قدمه أسفل بحيرة.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات صادمة لتمساح ينهش ويجر رجل تحت سطح الماء، خلال عومه بأحد البرك.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كان أميت جاتاف ، 30 سنة ، يسترخى مع صديقه خاجيندرا ياداف في سد كالياسوت في بوبال ، وسط الهند ، عندما هاجمه  التمساح الشرس.


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تيظهر في الفيديو أميت وصديقه   يسيران في الماء  و يتسامران في البحيرة،  و فجأة ، بدء أميت في الصراخ، بعد أن أقدم التمساح بسحبه  تحت الماء ، في مشهد مرعب ومفزع .


 وأمسك التمساح  بساق  بفكيه القوي وكان يحاول إغراقه لكن صديق الضحية حاول إنقاذ رفيقه بسرعة بدية.


وأقدم صديق الضحية، على الغوص تحت المياه وإمساك عصا لضرب التمساح بها ، حتى ألفت التمساح ساق ضحيته، ليقدم رفيق الضحية بسحبه إلى بر الأمان وطلب عربة إسعاف لإنقاذ صديقه.



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