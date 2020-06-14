مشهد مرعب.. تمساح يجر رجلا من قدمه أسفل بحيرة.. فيديو

كشفت لقطات صادمة لتمساح ينهش ويجر رجل تحت سطح الماء، خلال عومه بأحد البرك.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كان أميت جاتاف ، 30 سنة ، يسترخى مع صديقه خاجيندرا ياداف في سد كالياسوت في بوبال ، وسط الهند ، عندما هاجمه التمساح الشرس.

أقرأ أيضا:

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

تيظهر في الفيديو أميت وصديقه يسيران في الماء و يتسامران في البحيرة، و فجأة ، بدء أميت في الصراخ، بعد أن أقدم التمساح بسحبه تحت الماء ، في مشهد مرعب ومفزع .

وأمسك التمساح بساق بفكيه القوي وكان يحاول إغراقه لكن صديق الضحية حاول إنقاذ رفيقه بسرعة بدية.

وأقدم صديق الضحية، على الغوص تحت المياه وإمساك عصا لضرب التمساح بها ، حتى ألفت التمساح ساق ضحيته، ليقدم رفيق الضحية بسحبه إلى بر الأمان وطلب عربة إسعاف لإنقاذ صديقه.



