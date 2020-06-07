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منوعات

أغرب حكم قضائي ضد شاب اغتصب فتاة في الهند .. صور

الأحد 07/يونيو/2020 - 03:10 ص
هندي
هندي
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عزة عاطف
اتخذ القضاء الهندي أغرب قرار في التاريخ على الإطلاق تجاه شاب قام باغتصاب فتاة في إحدى القرى الهندية.


لم يخطر الحكم الغريب على بال أحد، فلطالما طالب الأهالي بهدم منزل الشاب المغتصب الذي يعد بناؤه مخالفًا للقانون الهندي.


لذا أمر القضاء بهدم منزل الشاب وتركه في الشوارع بلا مأوى، بعد جريمة اغتصابه لفتاة في منطقة ناوجاون.

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وقد انتشرت صور هدم المنزل وتجمع أهالي القرية من حوله على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الانتقام الغريب من القضاء.


يقول قاضي المقاطعة «ساتياناريان»: "منذ الحادث والسكان المحليون يطالبون بهدم منزل المغتصب، وبعد التحريات تبين أنه مخالف للقانون فأمرنا بهدمه".

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