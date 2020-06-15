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رياضة

مدرب منتخب مصر للشباب: ماحدث بين إيرلندا وهولندا تواطؤ بعيد عن الروح الرياضية.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:50 ص
جانب من لقاء ايرلندا
جانب من لقاء ايرلندا وهولندا فى مونديال 90
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حسن العمدة
أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه لن ينسى مباريات مصر بـ مونديال 90 .

وقال ربيع خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فزعنا من قوة الفرق المتواجدة معنا بالقرعة، لكن الجوهري نجح بتحفيظنا طرق لعب الثلاث منتخبات".

وأكمل: "الجميع كان سعيد بنا بعد التعادل مع هولندا، والأهم عودتنا من الثلاث مباريات بنقطتين، كنا نعيش أيام جميلة في هذا الوقت ".

وتابع: "ماحدث في مباراة أيرلندا وهولندا من تواطؤ بعيدا كل البعد عن الروح الرياضية".

وأتم: "صعود منتخب مصر لكأس العالم 2022 وضع طبيعي ولدينا خبرات حالية لتكرار ذلك".

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