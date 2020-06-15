مدرب منتخب مصر للشباب: ماحدث بين إيرلندا وهولندا تواطؤ بعيد عن الروح الرياضية.. فيديو

أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه لن ينسى مباريات مصر بـ مونديال 90





وقال ربيع خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "فزعنا من قوة الفرق المتواجدة معنا بالقرعة، لكن الجوهري نجح بتحفيظنا طرق لعب الثلاث منتخبات".





وأكمل: "الجميع كان سعيد بنا بعد التعادل مع هولندا، والأهم عودتنا من الثلاث مباريات بنقطتين، كنا نعيش أيام جميلة في هذا الوقت ".





وتابع: "ماحدث في مباراة أيرلندا وهولندا من تواطؤ بعيدا كل البعد عن الروح الرياضية".





وأتم: "صعود منتخب مصر لكأس العالم 2022 وضع طبيعي ولدينا خبرات حالية لتكرار ذلك".



