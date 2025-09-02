تصل إلى 20 ألف جنيه.. مجدي البدوي: غرامة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور|فيديو

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تطبيق قانون العمل الجديد يحمل العديد من البنود الملزمة لأصحاب الأعمال، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

القرارات التنفيذية توضح آليات التطبيق

وأضاف البدوي، في تصريحات لبرنامج “صباح البلد”، أن القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر خلال الأيام المقبلة، لتوضيح جميع النقاط التي قد تحتاج إلى تفسير عملي أثناء تنفيذ القانون في المؤسسات المختلفة.

لجنة رقابية من وزارة العمل

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إلزامًا قانونيًا لأصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن لجنة من وزارة العمل ستتولى متابعة تنفيذ هذا البند في جميع القطاعات للتأكد من الالتزام الكامل به.

غرامات تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 20 ألفًا

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن القانون ينص على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه على كل من يخالف تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان العدالة وحماية حقوق العاملين.

إجراءات لضمان الحقوق وتفعيل الحوار الاجتماعي

واختتم البدوي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لضمان تنفيذ جميع بنوده على أرض الواقع.