نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تصل إلى 20 ألف جنيه.. مجدي البدوي: غرامة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور|فيديو

منار عبد العظيم

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تطبيق قانون العمل الجديد يحمل العديد من البنود الملزمة لأصحاب الأعمال، وفي مقدمتها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

القرارات التنفيذية توضح آليات التطبيق

وأضاف البدوي، في تصريحات لبرنامج “صباح البلد”، أن القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون ستصدر خلال الأيام المقبلة، لتوضيح جميع النقاط التي قد تحتاج إلى تفسير عملي أثناء تنفيذ القانون في المؤسسات المختلفة.

لجنة رقابية من وزارة العمل

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن إلزامًا قانونيًا لأصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن لجنة من وزارة العمل ستتولى متابعة تنفيذ هذا البند في جميع القطاعات للتأكد من الالتزام الكامل به.

غرامات تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 20 ألفًا

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر على أن القانون ينص على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 2000 و20 ألف جنيه على كل من يخالف تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك لضمان العدالة وحماية حقوق العاملين.

إجراءات لضمان الحقوق وتفعيل الحوار الاجتماعي

واختتم البدوي تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لضمان تنفيذ جميع بنوده على أرض الواقع.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

