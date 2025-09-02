قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع آبي أحمد والنظام الإثيوبي وليس مع أي حد تاني
كتائب القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"
لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي

محمود نوفل

أعلنت وكالة الدفاع الأوروبية، أن إجمالي الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2025 قد يتجاوز نسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت دول الاتحاد الأوروبي في ييان لها إلى أنها زادت من إنفاقها الدفاعي بنسبة 19 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023 ليصل إلى 343 مليار يورو وهو ما يعادل 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

وفي سباق آخر ، وجّه وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستريوس، انتقادًا حادًا لتصريحات منسوبة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن وجود "خطط دقيقة" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، باعتبارها جزءًا من ضمانات أمنية مستقبلية لما بعد الحرب.

وقال بيستريوس، خلال زيارته لمصنع أسلحة قرب مدينة كولونيا، إن الحديث العلني عن مثل هذه القضايا "خاطئ تمامًا"، خصوصًا قبل انطلاق أي مفاوضات محتملة بين كييف وموسكو.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك تفويضًا أو صلاحيات لنشر قوات عسكرية على هذا النحو، موضحًا في الوقت ذاته أن نقاشات داخلية تُجرى بالفعل حول السيناريوهات الممكنة، والظروف التي قد تجعل مثل هذه الخطوات قابلة للتنفيذ.

تصريحات الوزير الألماني جاءت ردًا على مقابلة لفون دير لاين مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أشارت فيها إلى أن العواصم الأوروبية تعمل على وضع خطط "تفصيلية للغاية" لنشر قوات عسكرية في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، مؤكدة أن هذه الخطط ستعتمد بشكل كبير على دعم القدرات الأمريكية.

ويعكس هذا التباين في المواقف وجود انقسامات واضحة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع الملف الأوكراني في مرحلة ما بعد النزاع. 

ففي حين ترى بعض الدول ضرورة تعزيز الردع عبر وجود عسكري أوروبي مباشر، تدعو برلين إلى مقاربة أكثر حذرًا تراعي التوازنات الدولية وتتفادى التصعيد مع موسكو.

ويرى محللون أن النقاش الدائر يكشف عن معضلة استراتيجية تواجه أوروبا: هل تمضي في بناء مظلة أمنية مستقلة لأوكرانيا أم تواصل الاعتماد على المظلة الأمريكية عبر الناتو؟ … فيما يؤكد خبراء أن هذا الجدل لا يقتصر على مستقبل أوكرانيا فحسب، بل يمتد ليشمل دور أوروبا في منظومة الأمن العالمي وقدرتها على لعب دور مستقل عن واشنطن.

ومن المتوقع أن يتواصل الجدل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة، خصوصًا مع اقتراب قمم أمنية أوروبية وأطلسية قد تحدد ملامح الاستراتيجية الغربية تجاه أوكرانيا بعد الحرب.

ويرجح مراقبون أن برلين ستسعى إلى تهدئة النقاش عبر الدفع نحو حلول وسط، تُبقي الباب مفتوحًا أمام دعم كييف دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا

