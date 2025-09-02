الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية الدكتور محيي حافظ، أن صادرات مصر من الصناعات الطبية حققت قفزة نوعية، حيث بلغت مليار دولار في عام 2024، مع استهداف الوصول إلى 1.25 مليار دولار في 2025، مدفوعة بالتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وقال الدكتور محيي حافظ، على هامش معرض فارماكونكس 2025، إن الصادرات المصرية تركز حاليا على الدول العربية، تليها الأسواق الأفريقية، فيما تستهدف المرحلة المقبلة التوسع نحو دول الكومنولث وأمريكا اللاتينية، في خطوة تعكس استراتيجية مصر لزيادة حضورها في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

وأضاف أن حصول هيئة الدواء المصرية مؤخرا على اعتماد من منظمة الصحة العالمية، يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الطبية المصرية، ويفتح آفاقا أوسع لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية بمعايير جودة عالمية.

ونوه إلى أن أحدث الأبحاث الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وتقارير بنك التنمية الأفريقي، تؤكد أن الصناعات الطبية في الشرق الأوسط وأفريقيا مرشحة للنمو بمعدل يفوق 6% سنويا حتى عام 2030، مدفوعة بتزايد الطلب على الدواء المحلي وتوطين الصناعات الدوائية.

وأوضح أن هناك دراسة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية تشير إلى أن استراتيجية التصدير الطبي تمثل أحد محركات الاقتصاد المصري غير النفطي، وأن التوسع في أسواق مثل أمريكا اللاتينية سيوفر فرصا تنافسية هائلة لمصر، خصوصا مع التوجه العالمي نحو تنويع مصادر استيراد الأدوية وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها.