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محافظات

ما زالت على جهاز التنفس.. الفريق الطبي لرجاء الجداوي يكشف تفاصيل حالتها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:15 ص
رجاء الجدواي
رجاء الجدواي
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انجي هيبة
نفي الفريق الطبي المعالج  للفنانة رجاء الجداوي، خضوعها لمسحة ثالثة لفيروس كورونا وظهور النتائج الإيجابية.

واكد الاطباء انه من المنتظر ان تخضع الفنانة القديرة للمسحة الثالثة خلال يومين او ثلاث على أقصى تقدير حسب حالتها الصحية العامة.
 
ونفي الاطباء رفع الجداوي من علي جهاز التنفس، مؤكدين أن حالتها العامة مستقرة، وتتحسن بشكل تدريجي، منذ حقنها بجرعتين من بلازما المتعافين من فيروس كورونا.

واشارت إلى أن نسبة الأكسجين في الدم تتراوح بين ٩٣ الي ٩٥ علي امل ارتفاعه التدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الأطباء أن الفنانة الكبيرة ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

أثبتت نتائج المسحة الثانية لفيروس كورونا و التي أجرتها الفنانة القديرة في مسستشفى عزل أبوخليفة، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها.

وأجرت الجداوي  المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.
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