بعد إيجابية المسحة الثالثة.. رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوي

حرصت رضوى هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي ، على توجيه رسالة مؤثرة لها من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام".





قالت رضوى :" عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين و قابلنا ملكة الاردن (الملكة رانيا) صدفه و انا كنت صغيرة و مش مستوعبة الموقف ، وقفت قدامك و قالتلك “I’m one of your biggest fans “و بعدين نزلت على ركبتها ليا و قالتلي “you should be very proud of your grandmother “".





وتابعت قائلة :"مش سهل ان الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل اني ماكونش فاخورة بيكي و انك تكوني قدوتي قومي و اجمدي و ارجعي لان لسة في كتير نفسي اتعلمه منك".





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بينما إختتم حديثها :"عمري ما هكون زيك عشان انا قلتها قبل كدة و بقولها تاني اللي زيك ما يجيش مرتين .. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء و اعمل لنا إللي فيه الخير انت عليم بكل شيء".





يذكر أن أكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية، استمرار مرض الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الثالثة التي أثبتت إيجابية إصابتها، وهو ما يعنى استمرار خضوعها للعلاج حتى إشعار آخر.







