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فن

إيجابية المسحة الثالثة للفنانة رجاء الجداوي

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:36 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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نبيل العدوى
أكد مصدر بنقابة المهن التمثيلية، استمرار مرض الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا بعد إجراء المسحة الثالثة التي أثبتت إيجابية إصابتها، وهو ما يعنى استمرار خضوعها للعلاج حتى إشعار آخر.


كانت نتائج المسحة الثانية لفيروس كورونا و التي أجرتها الفنانة القديرة في مسستشفى عزل أبوخليفة، أثبتت إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيرس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة للتأكد من تماثلها للشفاء. 


وفي حال سلبية النتيجة ستجري "الجداوي" مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الوباء، لتغادر المستشفى وتتعالج من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم بأحد المستشفيات الخاصة.

وقال الأطباء إن الفنانة الكبيرة ما زالت على جهاز تنفس صناعي، موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين- الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

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