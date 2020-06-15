AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة أول نائبة في البرلمان العراقي بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:53 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
ذكر مجلس النواب العراقي في محافظة نينوي، أن النائبة العراقية في البرمان محسن حمدون، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

وقال البيان الصادر عن المكتب: "بعد عودة النائبة محاسن حمدون الدلي من بغداد إلى محافظة نينوى وخضوعها إلى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى، ظهرت وللأسف الشديد نتائج الفحص الطبي موجبة". 

وأضاف المكتب أن "الحمدون ترقد حاليا في الحجر الصحي بمستشفى السلام في محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن النائبة "تتمتع بصحة جيدة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس، الأحد، عزمها ملاحقة مخالفي الإجراءات الخاصة بحظر التجول في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته "روسيا اليوم"، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الجزئي ويعتبر ضارا بالصحة العامة وفق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل وفق المادة 368".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العراق يسجل 85 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

العراق: فتح منفذ حدودي في إقليم كردستان لإعادة العالقين من تركيا يومين أسبوعيا

الصحة العراقية: 8 وفيات و193 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يعلن إجراءات مشددة ضد مخترقي حظر التجول

ترشيحاتنا

وزير الطيران لـ صدى البلد: فتح الحجز على الرحلات الجوية بمكاتب الشركات اعتبارا من اليوم

عقد قران الفنانة منة جلال على رجل أعمال سعودى .. تفاصيل

بعد 108 سنوات .. شاهد الجبل الجليدي الذي أغرق سفينة تايتنك

مستشار الرئيس يعلن عن موعد ظهور علاج فيروس كورونا.. فيديو

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

شاهد .. اللحظات الأولى من داخل مصنع مصري لإنتاج دواء ريمديسفير لعلاج كورونا بمصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول سيارة ماكلارين فى العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.. صور

بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير العيش البلدى على البوتاجاز

خلال أيام.. طرح فولكس فاجن ID3 الكهربائية 2021.. صور