إصابة أول نائبة في البرلمان العراقي بفيروس كورونا

ذكر مجلس النواب العراقي في محافظة نينوي، أن النائبة العراقية في البرمان محسن حمدون، قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"





وقال البيان الصادر عن المكتب: "بعد عودة النائبة محاسن حمدون الدلي من بغداد إلى محافظة نينوى وخضوعها إلى الفحوصات الطبية اللازمة من قبل كوادر صحة نينوى، ظهرت وللأسف الشديد نتائج الفحص الطبي موجبة".





وأضاف المكتب أن "الحمدون ترقد حاليا في الحجر الصحي بمستشفى السلام في محافظة نينوى"، مشيرا إلى أن النائبة "تتمتع بصحة جيدة".





وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس، الأحد، عزمها ملاحقة مخالفي الإجراءات الخاصة بحظر التجول في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته "روسيا اليوم"، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الجزئي ويعتبر ضارا بالصحة العامة وفق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل وفق المادة 368".



