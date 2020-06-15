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أخبار العالم

العراق يعلن إجراءات مشددة ضد مخترقي حظر التجول

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العراقية أمس، الأحد، عزمها ملاحقة مخالفي الإجراءات الخاصة بحظر التجول في البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"

وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته "روسيا اليوم"، إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الجزئي ويعتبر ضارا بالصحة العامة وفق قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل وفق المادة 368".

ووفقا لهذه المادة في قانون العقوبات فـ"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب عمدا فعلا من شأنه نشر مرض خطير مضر بحياة الأفراد".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 20209 حالات. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 607 حالات. 
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