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أخبار العالم

العراق يسجل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:25 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الوباء إلى 20209 حالات. 


وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إنه تم تسجيل 58 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 607 حالات. 


وأضافت: "تم فحص 9920 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 369870". 


وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تطبيق حظر التجوال الجزئي ابتداءً من اليوم الأحد، فيما توعدت المخالفين للإجراءات الوقائية بعقوبات صارمة.


وقالت إن "الحظر سيفتح من الساعة الخامسة صباحًا الى الساعة السادسة مساءً"، لافتة إلى أن "التوصيات ركزت على الإجراءات التي تحد من انتشار المرض ،لاسيما ارتداء الكمامات".

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