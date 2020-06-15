تريند 9.. هذه انتِ وهذا أنا لـ أدهم نابلسي تحقق 2 مليون ونصف مشاهدة

حققت أغنية "هذه انتِ وهذا أنا" لـ أدهم نابلسي ، نجاح كبير جدًا حيث إحتلت التريند رقم 9، بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" كما تجاوزت الـ 2 ونصف مليون مشاهدة.





تقول كلمات الاغنية :" مش يمكن انتِ هلأ .. عم بتعيشي احلى ايام حياتك .. مش يمكن معي أنا .. رح تنسي كل ذكرياتك .. و نبدا عمر جديد

.. وننسى كلّ اللّي راح".





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رح نتغير اكيد .. بس اخيرًا رح نرتاح .. هذه انت و هذا أنا .. عم نتمنى نعيش الهنا .. وكلشي كنّا نحلم في .. هذه انت و هذا أنا .. كلشي فيّي الك انتِ .. وجوّا قلبي سكنتي".





أغنية "هذه انتِ وهذا أنا" كلمات والحان ادهم نابلسي، وموسيقى Redramp، والفيديو كليب من إخراج عمر رامال.



