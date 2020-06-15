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فن

تريند 9.. هذه انتِ وهذا أنا لـ أدهم نابلسي تحقق 2 مليون ونصف مشاهدة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:21 ص
أدهم نابلسي
أدهم نابلسي
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آيه عاطف
حققت أغنية "هذه انتِ وهذا أنا" لـ أدهم نابلسي، نجاح كبير جدًا حيث إحتلت التريند رقم 9، بعد أيام قليلة من طرحها عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" كما تجاوزت الـ 2 ونصف مليون مشاهدة.

تقول كلمات الاغنية :" مش يمكن انتِ هلأ .. عم بتعيشي احلى ايام حياتك .. مش يمكن معي أنا .. رح تنسي كل ذكرياتك .. ونبدا عمر جديد
.. وننسى كلّ اللّي راح".

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رح نتغير اكيد .. بساخيرًا رح نرتاح  .. هذه انت و هذا أنا .. عم نتمنى نعيش الهنا .. وكلشي كنّا نحلم في .. هذه انت و هذا أنا .. كلشي فيّي الك انتِ .. وجوّا قلبي سكنتي".

أغنية "هذه انتِ وهذا أنا" كلمات والحان ادهم نابلسي، وموسيقى Redramp، والفيديو كليب من إخراج عمر رامال. 

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