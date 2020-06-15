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بالرغم من كورونا.. استمرار صرف التموين للمواطنين بصورة طبيعية.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:01 ص
السلع الغذائية والتموينية
السلع الغذائية والتموينية
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اسراء صبري
قال هشام الدجوي، مسئول لجنة التموين بالغرف التجارية بالجيزة، إن جميع السلع متوفرة في الأسواق، متابعا: أن تجار التموين متواجدين في كل مكان داخل مصر، موضحا أن تجار التموين يتيحوا للدولة القدرة على التحكم بالسوق.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن تواجد تجار التموين ساهم الفترة الحالية في توافر السلع التموينية بشكل عام، متابعا: أن توفر السلع خلال أزمة كورونا يوضح لدول العالم مكانة مصر.

وتابع: يتوفر لدينا السلع التموينية بالرغم من وجود دول عالمية عانت من توفيرالسلع خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن القيادة السياسية ووزير التموين لم تستمع لمطالب البعض بجعل التموين نقدي، وإلغاء محلات التموين.

وأشار إلى أن السياسة المصرية استطاعن أن تجتاز أزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أن تجار التموين قاموا بتنفيذ قرارت وتعليمات رئيس الوزارء ووزير التموين، وذلك من خلال توفير أماكن لجلوس الأفراد اثناء حصولهم على التموين بالدور.

وأكد على أن الحكومة وفرت كل السلع والبضائع بكافة أنواعها وكمياتها سواء لدى تجار التموين أو الأماكن الخاصة.
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