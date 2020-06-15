صلاح عبد الله يبعث رسالة تفاؤل لمتابعيه عبر انستجرام

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام.





‫صباح صلاح بيدعيلكوا‬

‫يريَّح بالأمل بالكوا

‫ينوَّر بالرضا قلوبكوا

‫ويعمَّر بيه منازلكوا

‫صباح الخير‬





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وجاءت التعليقات كالآتي :

وحشتنا يا عم صلاح

أحلي صباح علي احلي قلب

صباحك فل يا عم الكل يا صاصا





وكان صلاح عبد الله شارك العام الماضي في مسلسلات: "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"





كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا".. كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.